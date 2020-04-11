В Эфиопии ввели запрет на увольнения на весь период ЧП

ПРЕТОРИЯ, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Эфиопии объявили в субботу о введении запрета для работающих в стране компаний увольнять своих сотрудников во время действия чрезвычайного положения. Об этом сообщила эфиопская радиостанция Fana .

"Запрещается также выселять арендаторов квартир и домов, увеличивать арендную плату", - заявила в телевизионном выступлении генеральный прокурор Эфиопии Аданек Абиеби.

Решением премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда 8 апреля в стране было введено чрезвычайное положение сроком на пять месяцев в связи с пандемией коронавируса. Парламент 10 апреля абсолютным большинством проголосовал в поддержку закона о ЧП.

Генеральный прокурор отметила, что с 12 апреля запрещаются религиозные, политические и иные собрания численностью более четырех человек. Запрещаются также рукопожатия. Общественный транспорт может перевозить пассажиров только в случае, если салон заполнен не более чем на 50%.

На данный момент в Эфиопии выявлено 65 инфицированных коронавирусом, двое умерли. По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.