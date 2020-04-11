Елизавета II заявила, что коронавирус не в силах отменить празднование Пасхи

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II признала, что пандемия коронавируса нового типа не позволит христианам отпраздновать Пасху вместе, но заявила, что болезнь не в силах отменить сам праздник. Об этом говорится в радиообращении монарха, распространенном в субботу накануне Пасхи, отмечаемой католиками и христианами в это воскресенье.

"В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделенными, мы обеспечиваем безопасность других. Празднование Пасхи не отменено, на самом деле Пасха нам нужна как никогда", - сообщила Елизавета II, которой через 10 дней исполнится 94 года. Нынешнее радиообращение стало первым, которое монарх записала по поводу Пасхи за 68 лет своего пребывания на троне.

Напомнив историю воскрешения Христа, Елизавета II заявила: "Мы знаем, что коронавирус не победит нас".

В середине марта по соображениям безопасности королева вместе с супругом, 98-летним принцем Филиппом, переехала из Лондона в загородную резиденцию - Виндзорский замок. Из-за почтенного возраста Елизавета II и ее муж входят в группу риска. Болезнь, вызываемая новым коронавирусом, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.

По данным, опубликованным британским Минздравом 11 апреля, у 79 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов вплотную приблизилось к 10 тыс.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у премьер-министра Бориса Джонсона, уже почти неделю он находится в больнице, где провел несколько дней в отделении интенсивной терапии. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок - они уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В стране с 23 марта действует карантин - выходить на улицу можно лишь в крайнем случае.