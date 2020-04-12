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Ким Чен Ын наблюдал за учениями истребительно-штурмовой авиации

Это первые в 2020 году учения военно-воздушных сил КНДР
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Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре)
© ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре)
© ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре)
© ЦТАК
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 12 апреля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил полк истребительно-штурмовой авиации, размещенный на западном побережье страны, где наблюдал за учениями военных летчиков. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын инспектировал истребительно-штурмовой полк при военно-воздушной и противовоздушной дивизии западного района", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что лидер КНДР наблюдал за боевыми учениями летчиков истребительно-штурмового полка, в ходе которых отрабатывалось обнаружение, преследование и уничтожение воздушной цели. Самолеты выполнили также бреющий полет над командным пунктом, где находился Ким Чен Ын.

Как сообщает ЦТАК, лидер КНДР "выразил большое удовлетворение" ходом учений и боевым мастерством военных летчиков, выполнявших воздушные маневры. Ким Чен Ын встретился с лучшими летчиками полка и побеседовал с ними.

Это первые в 2020 году учения военно-воздушных сил КНДР. Ранее в этом году Ким Чен Ын трижды руководил соревнованиями артиллеристов - 12, 20 марта и 9 апреля, а также 4 раза - 2, 9, 21 и 29 марта - присутствовал на запусках баллистических ракет малой дальности.

Теги
КНДРКим Чен Ын
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