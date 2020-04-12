В Брюсселе вспыхнули беспорядки из-за гибели нарушившего карантин молодого человека

БРЮССЕЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Столкновения между местной молодежью и полицией происходили всю ночь в коммуне Андерлехт после того, как накануне в ходе патрульного преследования погиб 19-летний молодой человек, нарушивший условия карантина и попытавшийся скрыться на скутере. Об этом сообщает в воскресенье местный телеканал RTL .

По его данным, еще в субботу жители Андерлехта несмотря на карантин начали выходить на улицы, чтобы протестовать против действий полиции, которые привели к гибели юноши. Протестующие забрасывали камнями полицейских, разбили окна полицейского управления, громили запаркованные на улицах автомобили. Более того, было зафиксировано несколько поджогов в разных местах коммуны. Беспорядки продолжались всю ночь, отмечает телеканал.

В ходе протестов полиция арестовала 45 человек, а беспорядки удалось подавить только к утру воскресенья. При этом усиленные меры безопасности останутся в силе еще несколько дней.

Как сообщает телеканал, в пятницу вечером 19-летний молодой человек, нарушивший условия карантина, был остановлен полицией. Однако, уклонившись от контроля, пытался скрыться на скутере, но врезался в один из преследовавших его автомобилей полиции и погиб на месте.

С 14 марта в Бельгии действует жесткий общенациональный карантин. Изначально его вводили до 5 апреля, но 27 марта власти страны решили продлить карантин до 19 апреля с возможностью отложить его окончание до 3 мая. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию.