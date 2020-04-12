{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Британский парламент возобновит работу 21 апреля

Основная часть работы законодательного органа будет проходить в удаленном режиме

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Парламент Великобритании возобновит работу 21 апреля несмотря на пандемию заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье вещательная корпорация Би-би-си.

Как заявил Би-би-си официальный представитель лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга, основная часть работы законодательного органа будет проходить в удаленном режиме.

"Парламент вернется [с пасхальных каникул] 21 апреля, чтобы исполнять свои важные конституционные функции, следя за работой правительства, одобряя расходы и принимая законы, - сказал собеседник Би-би-си. - В это беспрецедентное время технологические решения уже используют в своей работе парламентские комитеты, а на следующей неделе будут представлены варианты, которые смогут рассмотреть спикер парламента, члены правительства и другие участники заседаний".

Британский парламент ушел на каникулы 25 марта - раньше намеченного срока. Возобновление его работы было намечено на 21 апреля, однако из-за резкого роста заболеваемости новым коронавирусом в Великобритании обсуждалась возможность переноса этой даты на более поздний срок.

По данным, опубликованным британским Минздравом 11 апреля, у 79 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов вплотную приблизилось к 10 тыс. Власти надеются, что пик вспышки заболевания произойдет в ближайшие дни.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СМИ: президент Израиля сообщил Ганцу, что не продлит его мандат на создание кабмина
28-дневный срок на формирование правительства истекает 13 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС