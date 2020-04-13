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СМИ: самолеты Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана

Ливанское Национальное информационное агентство отмечает, что самолеты продолжают летать на средней высоте

ТАСС, 13 апреля. Израильские ВВС нарушили воздушное пространство Ливана. Об этом сообщило ливанское Национальное информационное агентство в понедельник.

По его данным, самолеты Израиля были замечены в воскресенье вечером в небе над Бейрутом и его окрестностями. Отмечается, что они продолжают летать на средней высоте.

Ливан неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН жалобы, обвиняя Израиль в нарушении своего суверенитета. Бейрут считает полеты израильской авиации нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Теги
ЛиванИзраиль
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