СМИ: самолеты Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана

ТАСС, 13 апреля. Израильские ВВС нарушили воздушное пространство Ливана. Об этом сообщило ливанское Национальное информационное агентство в понедельник.

По его данным, самолеты Израиля были замечены в воскресенье вечером в небе над Бейрутом и его окрестностями. Отмечается, что они продолжают летать на средней высоте.

Ливан неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН жалобы, обвиняя Израиль в нарушении своего суверенитета. Бейрут считает полеты израильской авиации нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.