Трамп считает, что кривая инфицирования коронавирусом в США начинает выравниваться

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах перестает расти. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"США движутся по направлению к важнейшему прогрессу в войне с вирусом. В выходные дни количество новых случаев продолжило выравниваться на всей территории страны, - сказал он. - Число госпитализаций в таких очагах [пандемии], как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиана, снижается. Это является ясным доказательством того, что наша стратегия по борьбе с вирусом работает, а американцы следуют рекомендациям".

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи также отметил, что цифры выравниваются. "Мы начинаем наблюдать некоторую стабилизацию в ряде районов, в частности, в таких очагах, как Нью-Йорк", - констатировал он.

По его словам, Трамп сразу же прислушался к рекомендациям Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны и координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, когда были предложены жесткие санитарные меры для сдерживания распространения коронавируса.



Дополнительные пояснения



Главный инфекционист США подчеркнул, что вынужден был дать пояснения после того, как его недавние высказывания в интервью CNN были неверно поняты. Фаучи тогда заявил, что в случае, если бы санитарные меры были введены раньше, удалось бы спасти больше жизней. Эти слова были истолкованы некоторыми американскими СМИ как фактически критика властей США за то, что они затянули с ответом.

Как объяснил Фаучи на брифинге, вопрос, который был задан ему в интервью, имел гипотетический оттенок. "Гипотетические вопросы иногда создают определенные трудности", - отметил Фаучи, подчеркнув, что "выбрал неправильные слова" при ответе. Главный инфекционист подчеркнул, что продолжает придерживаться той же позиции, однако это не означает, что действия властей были запоздалыми.

"Первый и единственный раз, когда мы с доктором Биркс пришли и официально дали рекомендацию президенту на самом деле "закрыть" [страну], не в буквальном смысле, а в том плане, чтобы ввести жесткие меры по сдерживанию распространения, <...> президент прислушался к рекомендациям и принял меры сдерживания", - заявил Фаучи.

"Во второй раз, когда мы с доктором Биркс пришли к президенту и сказали, что 15 дней мало, а нам нужно 30 дней, конечно, были люди, которые считали это проблематичным из-за потенциальных побочных эффектов, но президент прислушался к медицинским рекомендациям", - отметил он.

Журналисты задали главному инфекционисту вопрос, решил ли он прояснить ситуацию самостоятельно или же его заставил это сделать президент. "Все, что я делаю, я делаю добровольно. Пожалуйста, даже не намекайте на это", - ответил он.

Ранее Трамп у себя в Twitter сделал перепост сообщения, в котором содержался призыв уволить Фаучи за его слова. Позднее, однако, пресс-служба Белого дома сообщила, что американский лидер не собирается отстранять главного инфекциониста от его должности в группе специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом.



Ситуация в США



Американский лидер 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. Ранее аналогичные меры вводились на 15 дней.

На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы лишь на вынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тыс. человек.