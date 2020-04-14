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Боливия выразила Аргентине новый протест из-за критических заявлений Эво Моралеса

Экс-президент Боливии ранее сравнил правительство Жанин Аньес с пандемией

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апреля. /ТАСС/. Временное правительство Боливии направило ноту протеста Аргентине из-за того, что боливийский экс-президент Эво Моралес, находящийся в Буэнос-Айресе, публично критикует власти родной страны из-за их мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила в понедельник глава МИД Боливии Карен Лонгарик, назначенная и.о. главы государства Жанин Аньес.

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"Как раз сегодня в Аргентину была отправлена нота, в которой в категоричной, но уважительной форме мы выразили удивление Боливии тем, что лицо, которое получило то ли политическое убежище, то ли статус беженца, - Эво Моралес - делает заявления политического характера, которые ставят под угрозу безопасность страны", - приводит ее слова газета La Razon.

Лонгарик также обвинила Моралеса в том, что при его правительстве уделялось мало внимания модернизации в сфере здравоохранения. "Ему следовало применять на деле свои советы, когда он был президентом, но он этого не сделал", - сказала она.

На прошлой неделе Моралес в своем Twitter опубликовал несколько сообщений с критикой в адрес временных властей Боливии. Он также сравнил правительство Аньес с пандемией.

Ранее правительство Аньес уже направляло ноту протеста Буэнос-Айресу из-за слов Моралеса. Власти Аргентины, в свою очередь, заявляли, что не будут ограничивать свободы экс-президента соседней страны, но попросили его отказаться от резких заявлений.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияПолитический кризис в БоливииАньес, ЖанинПандемия коронавируса нового типа
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