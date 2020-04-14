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Пандемия коронавируса нового типа

Times: власти Великобритании продлят действие карантина до 7 мая

Ранее глава МИД страны Доминик Рааб сообщил, что введенные ограничения приносят результат

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. Карантин, введенный в Великобритании 23 марта из-за пандемии коронавируса, будет продлен по меньшей мере до 7 мая. Об этом сообщила во вторник газета The Times.

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По данным издания, в четверг глава МИД страны Доминик Рааб, замещающий премьер-министра Бориса Джонсона, который оправляется от последствий перенесенного заболевания, объявит о том, что ограничительные меры будут продлены еще на три недели. Газета отмечает, что вскоре Рааб согласует данное решение с первыми министрами Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. При этом, как пишет во вторник газета The Daily Telegraph, сторонники скорейшей отмены карантина пытаются убедить Рааба в том, что к вопросу о снятии ограничений необходимо вновь вернуться уже через неделю, а не через три.

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Лондоне, Рааб заявил, что введенные ограничения приносят результат. Британцы, которым запрещено покидать дома без крайней необходимости, в целом выполняют предписания правительства, и появляются признаки того, что распространение нового коронавируса в стране замедлилось. Как пишет The Times, 74% британцев считают, что сдерживать вспышку заболевания сейчас важнее, чем восстанавливать работу парализованной вирусом экономики. При этом, по данным опроса, проведенного компанией Kekst CNC, в США такого мнения придерживается лишь 61% респондентов, а в Германии - 54%.

Согласно подсчетам британского Центра экономических и деловых исследований, каждый день карантина обходится экономике страны примерно в 2,4 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов по текущему курсу).

По данным, опубликованным британским Минздравом 13 апреля, более чем у 88 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 11 329, при этом суточный прирост смертей снижается третий день подряд.

 

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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