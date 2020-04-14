СМИ: Нетаньяху и Ганц возобновили переговоры после продления срока на создание кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апреля. /ТАСС/. Лидер партии "Ликуд", руководитель переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета (парламента), глава центристской партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц возобновили во вторник утром переговоры по созданию правительства. Об этом сообщает во вторник израильское государственное радио Kan, отмечая, что 28 дней, отведенные Ганцу на создание кабмина, истекли в 00:00 (время совпадает с московским) 14 апреля.

По данным радиостанции, встреча Нетаньяху и Ганца проходит с участием переговорных команд. В предыдущий раз они встречались вечером 13 апреля, главным итогом этой встречи стало совместное обращение к президенту Реувену Ривлину с просьбой продлить мандат Ганца на создание кабмина. Президент предоставил им дополнительные 48 часов на попытку сформировать правительство единства по итогам выборов 2 марта.

Ганц официально обратился к президенту с запросом на продление выделенного ему срока на 14 дней еще 11 апреля, но Ривлин заявил, что не намерен делать этого, а собирается передать мандат на формирование кабмина на 21 день всему составу Кнессета (парламента) в случае, если сторонам так и не удастся договориться о создании коалиции единства. По закону, в течение этих трех недель парламентарии должны будут большинством в 61 из 120 депутатов рекомендовать главе государства одного своего представителя, у которого будет 14 дней на попытку создать правительство.

Выборы 2 марта стали уже третьими за год и вторыми повторными в Израиле. По результатам предыдущего голосования за состав парламента 17 сентября 2019 года Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли за отведенные им 28 дней сформировать правительство, после чего Ривлин передал право на попытку всему составу Кнессета на 21 день, но она также не принесла результатов. В результате перевыборы были назначены на 2 марта. По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху после неудачи в создании кабмина за срок в 28 дней и дополнительные две недели провел через парламент закон о самороспуске Кнессета и проведении первых в истории еврейского государства перевыборов 17 сентября.

Нетаньяху остается главой переходного правительства Израиля до момента создания нового кабинета по итогам парламентских выборов.