{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Интерпол раскрыл мошенническую схему на более чем €2 млн с продажей медицинских масок

Маски предназначались для Германии

ТАСС, 14 апреля. Сотрудники Интерпола совместно с властями ФРГ, Ирландии и Нидерландов смогли раскрыть преступную схему на почти €2,4 млн, связанную с продажей масок для германских медиков в разгар пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Интерпола на своем сайте.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Финансовые институты и власти Германии, Ирландии и Нидерландов при координации Интерпола раскрыли изощренную преступную схему, в которой использовались взломанные электронные ящики, мошенничество с предоплатой и отмывание денег", - говорится в сообщении.

По сведениям Интерпола, германские органы здравоохранения в марте в поисках медицинских масок связались по электронной почте с компанией в Испании, которая заявляла, что у нее есть порядка 10 млн штук необходимых медицинских изделий. Компания доставить маски не смогла, однако посоветовала поставщика в Ирландии, который смог бы выполнить заказ. После этого с ирландским поставщиком был заключен контракт на поставку 1,5 млн масок, которые якобы должны были быть доставлены из Нидерландов на 52 грузовиках в сопровождении полиции. Покупатели внесли предоплату в размере €1,5 млн, однако в последний момент ирландская компания заявила, что не получила платеж, и сказала, что необходимо перевести €880 тыс. еще и поставщику в Нидерландах, чтобы сделка состоялась, но и после этого маски в Германию доставлены не были.

После оперативного начала расследования властям Нидерландов удалось отследить €880 тыс., переведенных якобы поставщику в Нидерландах. Большая часть этих денег была переведена в британский банк на счет, связанный с Нигерией. Как выяснилось, мошенники создали копию сайта реально существующей компании в Нидерландах для своей схемы.

По делу задержаны двое подозреваемых в Нидерландах, однако злоумышленников, замешанных в этом преступлении, может быть больше. "Задержанные по этому делу никак не связаны с производством медицинского оборудования, они просто опытные мошенники, которые увидели возможность заработать на вспышке коронавируса", - отметил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Теги
ГерманияНидерланды
Реклама на ТАСС
Пушилин благодарит Госдуму за проект об отмене пошлин на получение паспорта РФ донбассцами
Россия является единственной страной, которая защищает права и свободы жителей республик, отметил глава ДНР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС