США надеются, что Китай предоставит подробные данные о вспышке COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. США надеются на то, что Китай предоставит подробную информацию относительно вспышки в конце 2019 года вызываемого новым коронавирусом заболевания. С соответствующим заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос о том, почему, по его мнению, Китай не попросил помощи Соединенных Штатов в борьбе с инфекцией на ранних стадиях ее распространения. "Я не могу ответить на вопрос о том, почему этого не было сделано, - указал Помпео. - Китайцы говорят, что хотят сотрудничества, и мы тоже этого хотим. Но для того, чтобы сотрудничать, необходимо обладать информацией, данными, нужно обеспечить прозрачность. Это ключевые элементы сотрудничества".

"Мы все еще ждем этого от Китая. Нам все еще нужна информация о том, что там в действительности произошло, - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства. - Это (распространение вируса - прим. ТАСС) продолжается, и потребность в информации сохраняется по сей день. Это поможет спасти жизни".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 608 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 26 тыс. человек.