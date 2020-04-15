В Китае заявили, что ценят заявление Лаврова о недопустимости требований о компенсациях

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Китай ценит заявление руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о недопустимости требований к китайской стороне возместить ущерб, вызванный пандемией коронавируса. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова российского министра.

"Мы высоко ценим слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. С самого начала вспышки эпидемии коронавируса Россия предоставила нам политическую поддержку и материальную помощь", - заявил дипломат.

"Сейчас Россия также находится на критическом этапе [борьбы с распространением коронавируса], Китай <...> прилагает значительные усилия для оказания помощи и поддержки российской стороне, демонстрируя нашу традиционную дружбу. Конечно, мы обращаем внимание на определенный "шум": отдельные СМИ и люди искажают факты, распространяют слухи о Китае и России. Являясь партнерами, КНР и РФ преодолеют "плечом к плечу" все трудности, с которыми сталкиваются", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ заявил о том, что звучащие из западных стран требования к Китаю возместить ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, недопустимы.