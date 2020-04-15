Зариф назвал позором для США противодействие ВОЗ со стороны Вашингтона

ТАСС, 15 апреля. Решение Вашингтона о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как и его действия против Ирана, в условиях пандемии коронавируса останутся позором для США. Такое мнение высказал в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Весь мир узнает, какие издевательства, угрозы и недостойные заявления испытывал на себе Иран со стороны США", - написал в среду на своей странице в Twitter Зариф. По словам главы МИД Ирана, "это [для США] не просто привычка, а действия, которые убивают людей". По убеждению Зарифа, "подобно максимальному давлению на Иран, постыдное противодействие ВОЗ [со стороны Вашингтона] останется позором [для США]".

Некоторое время назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добивается реформирования Всемирной организации здравоохранения. Он подчеркнул, что США приостанавливают взносы в бюджет ВОЗ и обвинил организацию в неверных оценках ситуации и рекомендациях, из-за которых в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могло бы.