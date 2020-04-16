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Пандемия коронавируса нового типа

ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч детей из-за последствий пандемии

Генсек организации Антониу Гутерриш отметил, что сокращение доходов может привести к тому, что семьи будут меньше средств выделять на здоровое питание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Albin Lohr-Jones/Sipa USA/Reuters
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© Albin Lohr-Jones/Sipa USA/Reuters

ООН, 16 апреля. /ТАСС/. Сотни тысяч детей в 2020 году окажутся под угрозой в результате последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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"В результате глобальной рецессии в течение 2020 года могут умереть сотни тысяч детей", - сказал глава ООН.

"Сокращение доходов может привести к тому, что семьи будут меньше средств выделять на здоровое питание, а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях", - добавил он.

Помимо этого, как отметил Гутерриш, в ряде стран прекратились кампании по вакцинации против кори и полиомиелита. "А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение", - указал он.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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