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МИД КНР призвал к солидарности после критики Запада в отношении "непрозрачных мер" Пекина

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Западные страны должны объединить усилия с Китаем и прочими государствами и стремиться к еще более тесной солидарности в условиях усиливающейся пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя участившуюся на Западе критику в адрес Пекина за "непрозрачность мер" в ходе противодействия распространению инфекции.

"Коронавирус - враг всего человечества, пандемия распространилась повсеместно, она представляет угрозу жизни и безопасности всей мировой общественности. Странам мира нужно во что бы то ни стало проявить солидарность и одержать победу в борьбе с вирусом", - сообщил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос французского журналиста о том, что в Пекине думают по поводу скептицизма руководства Франции касательно прозрачности действий китайского правительства в ходе борьбы с пандемией.

Дипломат напомнил, что с начала текущего года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон трижды обсуждали проблему коронавируса по телефону, заявив о взаимной поддержке и выразив стремление помогать друг другу в сложной международной ситуации. "Лидеры двух стран в то время дали положительную оценку усилиям, предпринимаемым Китаем и Францией в борьбе с пандемией. <…> Я хорошо помню, как 18 февраля президент Макрон выразил восхищение эффективными мерами, которые приняла КНР в борьбе с коронавирусом, он также одобрил прозрачность позиции китайской стороны", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Он добавил, что представители целого ряда западных стран прежде неоднократно положительно отзывались о действиях КНР, касающихся борьбы с вирусом.

Ранее Макрон заявил, что не следует сравнивать ответные меры на пандемию коронавируса, предпринятые в Китае и в странах Запада. Он выразил уверенность, что о действиях Пекина "известно далеко не все". С критикой Китая и обвинениями в его адрес по поводу якобы имевшего место сокрытия данных о вирусе выступали представители властей других западных государств, в частности Великобритании и США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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