Посол Британии в Москве поблагодарила МИД РФ за помощь в возвращении британцев на родину

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт выразила признательность МИД России и "Аэрофлоту" за содействие возвращению британцев на родину из РФ.

"Спасибо МИД РФ и "Аэрофлоту" за содействие возвращению еще 19 граждан Великобритании на родину", - написала дипломат на своей странице в Twitter.

Ранее британское посольство сообщило, что рейс "Аэрофлота" из Москвы в Лондон состоится 18 апреля.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Позже в МВД РФ сообщили, что из-за распространения коронавируса ведомство продлевает всем иностранцам, находящимся в России, срок пребывания в стране.

С начала пандемии в мире заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.