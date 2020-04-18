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Пандемия коронавируса нового типа

Посол Британии в Москве поблагодарила МИД РФ за помощь в возвращении британцев на родину

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Лондон состоится 18 апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт выразила признательность МИД России и "Аэрофлоту" за содействие возвращению британцев на родину из РФ.

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"Спасибо МИД РФ и "Аэрофлоту" за содействие возвращению еще 19 граждан Великобритании на родину", - написала дипломат на своей странице в Twitter.

Ранее британское посольство сообщило, что рейс "Аэрофлота" из Москвы в Лондон состоится 18 апреля.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Позже в МВД РФ сообщили, что из-за распространения коронавируса ведомство продлевает всем иностранцам, находящимся в России, срок пребывания в стране.

С начала пандемии в мире заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ВеликобританияРоссияБроннерт, ДебораПандемия коронавируса нового типа
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