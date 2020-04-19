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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты ИВЛ

Ранее президент США неоднократно заявлял о готовности Вашингтона оказать Тегерану помощь в условиях пандемии

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал в субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"Когда я вступил в должность, Иран был готов обрести контроль над всем Ближним Востоком. Теперь же они думают о том, как выжить - у них каждую неделю проходят протесты, огромная нагрузка из-за чумы (речь идет о новом коронавирусе - прим. ТАСС), и я бы предпочел, чтобы ее не было. Я предлагал оказать им помощь, если бы они этого захотели", - указал Трамп.

"Если им нужны аппараты ИВЛ, а они им нужны, я направлю им эти аппараты. У нас в запасе есть тысячи аппаратов ИВЛ", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности Вашингтона оказать Тегерану помощь в условиях пандемии. Кроме того, аналогичные высказывания звучали из уст госсекретаря США Майкла Помпео.

В ответ на предложения Вашингтона иранские политики, включая президента Хасана Роухани и главу МИД Мохаммада Джавада Зарифа, заявляли, что для содействия Ирану в этом вопросе США должны снять санкции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зарегистрировано более 150 тысяч летальных исходов.

Теги
ИранТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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