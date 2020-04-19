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Вьетнам не признал решения Китая в отношении спорных островов в Восточном море

Ранее власти Китая объявили о создании территориальных округов Наньша и Сиша, которые будут подчинены муниципалитету города Саньша на острове Хайнань

ХАНОЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Вьетнам выразил протест Китаю из-за его заявления о формировании двух островных уездов на спорных Парасельских островах (Сиша) и архипелаге Спратли (Наньша) в Восточном море (вьетнамское название Южно-Китайского моря). Об этом заявила в воскресенье директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг.

По ее словам, Вьетнам выступает решительно против действий Китая и считает, что подобные решения не имеют законной силы и противоречат духу добрососедства в отношениях двух стран. "Такие шаги китайской стороны серьезно нарушают суверенитет Вьетнама над архипелагом Чыонгша (вьетнамское название Спратли - прим. ТАСС) и островами Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов - прим. ТАСС), не идут на пользу отношениям между странами и способствуют осложнению обстановки в Восточном море, в регионе и в мире", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства СРВ.

Выступление дипломата последовало после того, как 18 апреля власти КНР объявили о создании территориальных округов Наньша и Сиша, которые будут административно подчинены муниципалитету города Саньша на острове Хайнань. Ле Тхи Тху Ханг напомнила, что Ханой "имеет достаточно исторических и юридических оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет" над островами Чыонгша и Хоангша. В связи с этим Вьетнам требует от Китая уважать суверенитет СРВ, немедленно отменить эти неправомерные решения и не допускать подобных шагов в будущем, заявила директор департамента информации и печати вьетнамского МИД.

Спор между Ханоем и Пекином о принадлежности Парасельских островов и архипелага Спратли, которые и Вьетнам, и Китай считают исключительно своими, продолжается уже много лет. При этом о частичных или полных претензиях на эти территории также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из претендентов на спорные острова.

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