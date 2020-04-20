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ВМС США: российский Су-35 опасно сблизился с американским патрульным самолетом

Маневр российских летчиков был расценен как небезопасный и непрофессиональный

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Американские военные утверждают, что российский истребитель Су-35 в воскресенье опасно сблизился с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon над Средиземным морем. Информация об инциденте приводится в заявлении, распространенном пресс-службой 6-го флота ВМС США.

"19 апреля самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35", - говорится в пресс-релизе. В первом случае американские военные расценили действия российского самолета как "безопасные и профессиональные". Во втором случае маневр был расценен как "небезопасный и непрофессиональный" в связи с тем, что Су-35, как утверждают американские военные, летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее 8 метров).

15 апреля Пентагон уже сообщал о перехвате российским Су-35 американского P-8A Poseidon над Средиземным морем. Тогда ВМС США также назвали действия российского самолета "небезопасными".

ТАСС обратился за комментарием в Минобороны РФ по поводу утверждений американских военных.

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