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Пандемия коронавируса нового типа

WP назвала организаторов митингов против самоизоляции в США

По данным газеты, ультраправая группировка из штата Миннесота призывала людей выходить на улицы

ТАСС, 20 апреля. Американская газета The Washington Post в воскресенье выступила с утверждением, что организаторами акций протеста с требованиями смягчить режим самоизоляции, прошедших в ряде штатов, является ультраправая группировка из штата Миннесота, выступающая за свободное ношение оружия. По данным издания, именно она через Facebook призывала людей выходить на улицы.

По информации газеты, группы в социальной сети, создаваемые членами группировки, призваны аккумулировать несогласных для организации митингов в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк. Как полагают авторы статьи, глава группировки Бен Дорр и его братья размещают в сети информацию о том, что власти преувеличивают степень опасности коронавируса.

The Washington Post также утверждает, что инициаторами митинга в Мичигане, прошедшем 16 апреля, являлись представители так называемой "консервативной коалиции", за которой стоит депутат от Республиканской партии и его супруга, входящая в избирательный штаб президента США Дональда Трампа.

Как указывает газета, представители Facebook заявили, что у них нет оснований для блокировки деятельности призывающих к отмене карантина групп.

16 апреля издание USA Today сообщило, что днем ранее в трех штатах США - Мичигане, Кентукки и Юте - прошли акции протеста с требованиями смягчить режим самоизоляции и по крайней мере частично возобновить работу предприятий.

К настоящему времени новым коронавирусом заразились около 2,3 млн человек, порядка 160 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано почти 760 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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