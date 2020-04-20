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На Украине оппозиция призывает привлечь к тушению пожаров в Чернобыле соседние страны

Пожары стали следствием "вредительской политики" прошлых лет, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что продолжающиеся больше двух недель пожары в чернобыльской зоне, а также масштабные пожары последних дней в Киевской и Житомирской областях стали следствием "вредительской политики" прошлых лет и что власти Украины не смогут справиться с ними без международной помощи.

По словам Медведчука, ОПЗЖ требует создать национальный штаб для борьбы с огнем и призвать на помощь соседние страны. "Учитывая широчайшую географию, данная проблема будет носить перманентный характер в течение ближайшего времени, поэтому уже сегодня следует создать национальный штаб по борьбе с этим бедствием, возложив на данный штаб функции мониторинга и координации в тушении пожаров. Следует немедленно провести переговоры о взаимопомощи с нашими ближайшими соседями - Россией и Беларусью, а также странами Евросоюза для того, чтобы наладить координацию в борьбе с пожарами на территории наших стран. Уверен, такое сотрудничество поможет локализовать самые масштабные пожары, сохраняя жизни людей, их имущество, а также природу", - заявил он.

По словам Медведчука, власть, приняв недавно законы об ужесточении ответственности граждан за поджоги сухостоя, просто "перекладывает ответственность на простых украинцев".

"Специалисты и журналисты, которые проводят собственные расследования, называют и другие причины пожаров: маловероятное самовозгорание, авария в электрических сетях, неосторожное обращение с огнем или попытка скрыть незаконные лесозаготовки. Без наведения порядка в системе, призванной бороться с лесными пожарами и контролировать использование природных ресурсов Украины, справиться с этим бедствием не получится", - уверен представитель оппозиции.

Политик напомнил, что пять лет назад правительство Арсения Яценюка ввело мораторий на проверки противопожарных мероприятий, которые проводила Гослесслужба и контроль за которыми осуществляла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. "Продолжающиеся уже не первую неделю пожары - результат этой преступной бесконтрольности, прямое следствие вредительской и коррумпированной политики, которая проводилась по инициативе Яценюка и им же покрывалась", - считает он.

В связи с этим партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением, требуя привлечь к ответственности чиновников, ответственных за развал системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Причем начиная с высшего уровня - с премьер-министра того периода Арсения Яценюка, - подчеркнул Медведчук. - Такое расследование наравне с другими вопросами, связанными с восстановлением работоспособности ГСЧС, должно стать первоочередной задачей власти".

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияЯценюк, Арсений Петрович
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