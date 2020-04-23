Трамп пообещал изучить иск штата Миссури к Китаю, поданный в связи с пандемией

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заинтересовался иском штата Миссури к Китаю, поданным в связи с распространением нового коронавируса, и собирается изучить текст этой жалобы. Американский лидер подтвердил это в среду на брифинге для журналистов в Белом доме.

Трампа спросили, поддерживает ли он это исковое заявление, поданное во вторник генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом. "Я не видел этот иск. Он (Шмитт - прим. ТАСС) подал иск к Китаю. Я люблю Миссури, как вы знаете. Я взгляну на это [судебное дело]. Я в действительности не знаю об этом много, мне надо с этим ознакомиться", - ответил глава американской администрации. "Я не видел иск - в смысле, не читал его, но займусь этим", - сказал Трамп.

Далее у него спросили, выступает ли он за проведение некоего "международного расследования" обстоятельств возникновения пандемии, вызванной новым коронавирусом, а также шагов Китая. "Мы (власти США - прим. ТАСС) ведем расследования. Ведем собственные", - ответил глава Белого дома. В заключение он вновь заявил, что обязательно ознакомится с иском Миссури. Кроме того, Трамп выразил мнение, что такие иски будут подаваться в суды США и дальше. "Но я хочу посмотреть на этот иск (штата Миссури - прим. ТАСС) и изучить его. Уверен, что он не будет последним", - подчеркнул президент.

Власти Миссури утверждают, что правительство Китая скрывало информацию о распространении нового коронавируса. Шмитт требует через суд штата компенсировать Миссури экономический ущерб, нанесенный пандемией. Миссури стал первым американским штатом, подавшим иск к КНР. Ряд местных экспертов прогнозирует, что иск, скорее всего, будет отклонен, так как американское законодательство наделяет иммунитетом власти других стран в административных и уголовных разбирательствах, которые ведутся на территории США. Подобного рода иски к Китаю подали ранее в США и частные лица, пытающиеся в общей сложности получить от властей в Пекине триллионы долларов компенсаций.

Между тем, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан охарактеризовал иск Миссури как издевательство над судопроизводством. Он заверил, что "эти так называемые обвинения не имеют под собой никаких фактических и реальных оснований".