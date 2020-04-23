МИД Вьетнама отверг обвинения в причастности Ханоя к хакерским атакам на сайты Китая

ХАНОЙ, 23 апреля. /ТАСС/. МИД Вьетнама категорически отверг обвинения в причастности Ханоя к хакерским атакам на правительственные сайты Китая.

"Это абсолютно беспочвенные утверждения. Вьетнам строго запрещает любого вида противоправные действия в сети в отношении организаций и частных лиц", - заявил в четверг на пресс-конференции в Ханое заместитель официального представителя МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нго Тоан Тханг.

Выступление дипломата стало реакцией на утверждения американской компании FireEye, специализирующейся на мониторинге и защите сетевой безопасности о том, что хакерская группировка APT32 пыталась взломать сайты китайских правительственных учреждений, имеющих отношение к борьбе с пандемией коронавируса. FireEye, считающаяся признанным поставщиком решений в сфере кибербезопасности, подозревает APT32, также известную как OceanLotus, в тесных связях с вьетнамским правительством.

Представитель внешнеполитического ведомства СРВ назвал эту информацию не соответствующей действительности. "Вьетнам готов сотрудничать с международным сообществом в борьбе и предотвращении всех видов кибератак и сетевых угроз. Подобные правонарушения заслуживают строго осуждения и наказания в соответствии с законом", - заявил Нго Тоан Тханг.

Он также напомнил, что в 2018 году во Вьетнаме был принят первый в истории страны закон об обеспечении сетевой безопасности. Реализация на практике положений этого нормативного акта способствует выработке механизмов для своевременного выявления всех вызовов кибербезопасности и принятия эффективных мер по борьбе с ними, отметил представитель МИД.