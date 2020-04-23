{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Вьетнама отверг обвинения в причастности Ханоя к хакерским атакам на сайты Китая

Ранее американская компания FireEye заявила, что хакерская группировка APT32, которую подозревают в связях с вьетнамским правительством, пыталась взломать сайты китайских правительственных учреждений, имеющих отношение к борьбе с пандемией коронавируса

ХАНОЙ, 23 апреля. /ТАСС/. МИД Вьетнама категорически отверг обвинения в причастности Ханоя к хакерским атакам на правительственные сайты Китая.

"Это абсолютно беспочвенные утверждения. Вьетнам строго запрещает любого вида противоправные действия в сети в отношении организаций и частных лиц", - заявил в четверг на пресс-конференции в Ханое заместитель официального представителя МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нго Тоан Тханг.

Выступление дипломата стало реакцией на утверждения американской компании FireEye, специализирующейся на мониторинге и защите сетевой безопасности о том, что хакерская группировка APT32 пыталась взломать сайты китайских правительственных учреждений, имеющих отношение к борьбе с пандемией коронавируса. FireEye, считающаяся признанным поставщиком решений в сфере кибербезопасности, подозревает APT32, также известную как OceanLotus, в тесных связях с вьетнамским правительством.

Представитель внешнеполитического ведомства СРВ назвал эту информацию не соответствующей действительности. "Вьетнам готов сотрудничать с международным сообществом в борьбе и предотвращении всех видов кибератак и сетевых угроз. Подобные правонарушения заслуживают строго осуждения и наказания в соответствии с законом", - заявил Нго Тоан Тханг.

Он также напомнил, что в 2018 году во Вьетнаме был принят первый в истории страны закон об обеспечении сетевой безопасности. Реализация на практике положений этого нормативного акта способствует выработке механизмов для своевременного выявления всех вызовов кибербезопасности и принятия эффективных мер по борьбе с ними, отметил представитель МИД.

Теги
КитайВьетнам
Реклама на ТАСС
В правящей партии Грузии надеются, что Саакашвили не утвердят вице-премьером Украины
Глава фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили заверил, что в противном случае это отразится на двусторонних отношениях стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС