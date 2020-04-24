{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Должна ли Германия спасать Европу? Италия и Испания просят защитить их от бедности

Здание Бундестага ФРГ
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN
На юге ЕС хотят накапливать совместные долги под гарантии немецкой экономики

500 млрд евро, выделенных на спасение экономик Евросоюза 9 апреля, недостаточно. Странам ЕС, пострадавшим от пандемии, понадобится много больше — вдвое или втрое. Таковы оценки правительства Франции и председателя Европейской группы, объединяющей министров финансов стран Евросоюза. Вопрос для Старого Света стоит остро: откуда взять эти деньги? Кто заплатит? И на каких условиях их возвращать?

Вместе мы или нет?

Переговоры между лидерами стран ЕС продолжаются без перерыва. Только в апреле главы 27 государств союза встречались на видеоконференциях трижды. Два решения общей проблемы популярнее, чем другие. Первое — взять взаймы у остального мира под небольшие проценты. Второе — жесткая экономия.

На эту тему
Глава ЕК предрекла Евросоюзу сильнейший экономический спад

Долг, благодаря которому Европа могла бы получить средства на восстановление, предлагают оформить посредством коронабондов. Автор этого неологизма — премьер Италии Джузеппе Конте. Английское bond означает облигацию, а corona указывает на причину, почему просят денег. В Риме надеются, что в роли должника выступит вся Европа. В таком случае процентные ставки по коронабондам будут низкими, а выплаты заимодавцам умеренными.

Идею общих кредитных обязательств охотно поддерживают в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр финансов Брюно Лё Мэр переводят разговор о деньгах в политическую плоскость. Отказ от совместного спасения называют предательством европейского дела — и политическим риском. По словам Макрона, если ЕС не поможет Италии и Испании, в этих странах к власти придут националисты. Лё Мэр формулирует проблему еще проще. "Вместе мы или нет?" — задается вопросом он. 

На переговорах по выходу из кризиса страны юга Европы сплотились вокруг Парижа. Их аргумент: деньги на финансовом рынке сами они взять не смогут.  Никто не станет покупать обязательства государств с гигантским бюджетным дефицитом. Если новые итальянские и испанские бонды окажутся в продаже, проценты, которые запросят покупатели, будут непомерно высоки, а востребованность ценных бумаг — сомнительна. Привлечь посторонние средства можно под гарантии стабильной экономики — лучше всего немецкой. Однако в Германии хоть и вежливо выслушивают просьбу соседей, но отвечают "нет".

Экономика должна быть экономной

На эту тему
Еврокомиссия озвучила три критерия для отмены карантинов в ЕС

Подобно Франции, ФРГ также обзавелась союзниками в Европе. Вместе они предлагают выход из кризиса, основанный на бюджетной экономии. Страны севера Евросоюза (Германия, Нидерланды, Финляндия), а также Австрия предпочитают жить по своим средствам. Идея совместных кредитных обязательств вызывает у них протест. Тем более — делить долг с расточительными южанами: по оценке бывшего еврокомиссара Фрица Болкестейна, в таком случае гражданами Нидерландского королевства придется выплачивать дополнительно несколько миллиардов, не получая в обмен ничего. Убедить избирателя в необходимости таких жертв практически невозможно.

На севере Европы экономическую политику юга уже давно принято критиковать за безответственность. Государственный долг Франции в исчислении к ВВП составляет 98%, Италии — 135%, Греции — 181%. Показатели Нидерландов и Германии несопоставимо ниже — 52% и 62% соответственно. При этом отказ от новых заимствований получил в ФРГ статус правовой нормы. Она известна как "черный нуль". И хотя в марте 2020-го при принятии бюджета пожертвовали этим правилом, согласиться с выпуском коронабондов Берлин просто так не сможет — правительству Ангелы Меркель, если оно переменит свое мнение, придется вынести это решение на утверждение парламента. Заранее известно: среди депутатов идея общих долгов популярностью не пользуется, и, скорее всего, они ответят "нет".

Располагая поддержкой политического класса и союзниками на севере ЕС, Меркель предлагает остальной Европе другое решение — затянуть пояса. Сделать это можно при помощи Европейского механизма стабильности (ESM), фонды которого насчитывают 410 млрд евро. При необходимости Берлин согласен увеличить их вдвое. Однако доступ к этому ресурсу пользуется на юге дурной славой: в обмен на предоставление денег от стран-получателей могут потребовать отчет об их расходовании в виде структурных реформ, урезания социальных обязательств и строгой бюджетной экономии. Через все это в 2010-е годы уже прошла Греция — страна, более других пострадавшая от предыдущего экономического кризиса. Последовать ее дорогой в Испании и Италии желающих нет.

На эту тему
Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ

Лидер главной на Апеннинах оппозиционной партии "Лига" националист Маттео Сальвини с порога отметает предложение Берлина. "Итальянцам все, связанное с ESM, в конечном итоге напоминает то, что уже произошло с Афинами: продажу портов, аэропортов, дворцов, памятников и даже золота", — заявляет политик. Джузеппе Конте, недавний партнер Сальвини по коалиции, лишь немногим менее категоричен. В интервью Sueddeutsche Zeitung глава кабинета назвал требования, выдвигавшиеся в прошлом грекам, "неприемлемыми". Остается еще вариант: доступ к ESM на льготных условиях. Однако Конте сомневается, что в Берлине пойдут на это. 

Вы должны еще нашему дедушке

В случае если переговоры между южанами и северянами в ЕС зайдут в тупик, остается один выход — информационная война. Обмен выпадами в публичном пространстве, призванный повлиять на общественное мнение и через него — на политиков. Пока инициативой в этой схватке владеют южане. Они используют аргументы, почерпнутые из истории, чтобы доказать, что Германии следовало бы раскошелиться. Главный из них — события 1953 года, когда страны — кредиторы ФРГ согласились отказаться от части послевоенных репараций, чтобы позволить немцам быстрее восстановить свою экономику. Если бы не это решение, замечают на юге, нынешнего успеха Германии, возможно, и не было бы. А это значит, что Берлин в долгу у европейцев, который самое время сейчас воздать сторицей.

Среди стран, имеющих к ФРГ финансовые счеты, охотно заявляет о своих претензиях Греция. Сумма репараций, выплаченных Берлином Афинам, оказалась особенно низкой. Отступая с Балкан, нацисты взяли у греческого государственного банка долг, а по итогам послевоенного списания выплатили денег на меньшую сумму, чем позаимствовали. Спустя много лет пересмотреть финансовое соглашение невозможно. Однако на юге взывают к голосу совести немцев.

На случай если этические аргументы не достигнут желаемой цели, у южан припасен еще один довод: отказ от финансовой солидарности богатых стран с бедными может привести к дискредитации европейского единства в глазах обойденных. В этом случае Италия и Испания могут обратиться за помощью к Китаю, давно стремящемуся укрепить свои позиции в Старом Свете. Такой исход неизбежно заденет интересы не только Германии, но и Соединенных Штатов Америки и будет означать раскол всего западного блока.

Однако на севере в ответ только пожимают плечами. Местные политики ссылаются на прецедент Brexit. Если страны-доноры заставить платить слишком много, то они могут разочароваться в Евросоюзе и по собственному желанию покинуть его.

Игорь Гашков

Теги
ГерманияИспанияИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Правительство Абхазии сложило полномочия после инаугурации Аслана Бжании
Президент Абхазии принял отставку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС