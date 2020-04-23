Партия Зеленского оформила отказ от госфинансирования

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Слуга народа" в четверг отказалась от государственно финансирования до конца года. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгения Кравчук.

"Мы отказались от бюджетного финансирования до конца 2020 года. Точка! Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Мы выполнили свое обещание", - написала Кравчук в Facebook.

Соответствующее заявление "Слуга народа" направило в НАПК после того, как глава этого агентства Александр Новиков сказал, что ни одна политическая партия не воспользовалась своим правом отказаться от государственного финансирования.

Кравчук объяснила, что раньше украинское законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии. Поэтому, по ее словам, депутатам "пришлось внести изменения в государственный бюджет и проголосовать их в сессионном зале, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально".

Кравчук сообщила, что госфинансирование партии "Слуга народа" на 2020 год составляет примерно 140 млн гривен (более $5 млн). "Своим письмом в НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3-й и 4-й кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом. Но средства за 1-й и 2-й кварталы мы также передадим на противодействие COVID-19, просто сделаем это по-другому. Мы профинансируем общественные организации, которые занимаются закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом", - отметила Кравчук.

Она призвала другие парламентские партии "подхватить эту эстафету".

В конце марта пресс-служба "Слуги народа" сообщила, что партия приняла решение отказаться от государственного финансирования до конца 2020 года в пользу Стабилизационного фонда в связи с распространением коронавируса. При этом "Слуга народа" призвала все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. Однако в интервью РБК-Украины глава НАПК Александр Новиков сообщил, что ни одна партия не обращалась в агентство с заявлением об отказе от госфинансирования.

Поддержка только парламентским партиям

В октябре 2015 года Верховная рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах. Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Раду (преодолели 5% барьер). Начиная с 2020 года финансироваться должны были все партии, которые получили на выборах не менее 2% голосов избирателей.

Однако в октябре 2019 года Верховная рада лишила государственного финансирования партии, которые не прошли в парламент. На получение государственного финансирования может теперь претендовать партия, которая набрала не меньше 5% голосов избирателей на последних выборах. Это лишило финансирования такие партии, как "Свобода", "Партия Шария", "Украинская стратегия Гройсмана", "Оппозиционный блок", "Сила и честь", "Радикальная партия Олега Ляшко".

Партии, набравшие больше 5%, получат в 2020 году 565 млн гривен (свыше $20 млн) из госбюджета.