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Пандемия коронавируса нового типа
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Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд

Эта программа будет запущена 1 июня
Описание
© Bundeskanzleramt/Arno Melcharek/Handout via REUTERS

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита.

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"Мы одобрили программу на €540 млрд, которая начнет функционировать 1 июня", - сказал он.

Лидеры стран - членов Евросоюза поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. 

"Мы все согласились, что вопрос создания фонда восстановления - срочный. Мы попросили Еврокомиссию проанализировать потребности [стран и секторов экономики] и выступить с соответствующими предложениями", - сказал он.

Взносы в бюджет ЕС

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге сообщила, что страны - члены ЕС должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на ближайшие два-три года для финансирования восстановления экономики после пандемии коронавируса.

"Наша оценка сейчас такова, что нужны будут взносы на уровне 2% ВВП вместо нынешних 1,2% [в течение двух-трех лет]", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила также, что все 27 государств Евросоюза уже выделили в общей сложности свыше €1,8 млрд помощи своим предприятиям. "Страны сообщества уже выделили в национальном качестве свыше €1,8 трлн государственной помощи своим экономикам", - сказала она.

Глава Еврокомиссии добавила, что все государства ЕС и институты Евросоюза (Еврокомиссия, Европейский центробанк и Европейский инвестиционный банк) выделили в общей сложности €3,3 трлн на поддержку экономики сообщества в условиях пандемии. 

"Если суммировать меры, принятые странами ЕС и институтами Евросоюза, мы уже выделили €3,3 трлн на поддержку экономики", - сказала она.

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Пандемия коронавируса нового типа
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