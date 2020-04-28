Источник: Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию с коронавирусом и региональные темы

АНКАРА, 28 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждалась [ситуация с] коронавирусом и региональные темы", - сказал собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли.