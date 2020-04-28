{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Источник: Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию с коронавирусом и региональные темы

Стороны обсудили эти вопросы по телефону

АНКАРА, 28 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждалась [ситуация с] коронавирусом и региональные темы", - сказал собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Израиль не собирается отменять безвизовый режим для России после пандемии
Безвизовый режим для туристов между двумя странами действует с 2008 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС