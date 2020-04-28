Минобороны Турции сообщило о гибели 35 человек в результате взрыва в сирийском Африне

АНКАРА, 28 апреля. /ТАСС/. Число жертв взрыва в сирийском Африне достигло 35 человек. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

"Жертвами организованного РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС) и СНС (курдские отряды "Сил народной самообороны" - прим. ТАСС) теракта в сирийском Африне стали не менее 35 мирных жителей, более 30 получили ранения", - утверждается в коммюнике.

В оборонном ведомстве сообщили, что источником взрыва была начиненная взрывчаткой автоцистерна.

Ранее телеканал Sky News Arabia информировал о 30 жертвах инцидента.

Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. Он был оккупирован турецкими войсками в марте 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.