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Минобороны Турции сообщило о гибели 35 человек в результате взрыва в сирийском Африне

Министерство назвало это терактом, который был организован Рабочей партией Курдистана и курдскими отрядами "Сил народной самообороны"

АНКАРА, 28 апреля. /ТАСС/. Число жертв взрыва в сирийском Африне достигло 35 человек. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

"Жертвами организованного РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС) и СНС (курдские отряды "Сил народной самообороны" - прим. ТАСС) теракта в сирийском Африне стали не менее 35 мирных жителей, более 30 получили ранения", - утверждается в коммюнике.

В оборонном ведомстве сообщили, что источником взрыва была начиненная взрывчаткой автоцистерна.

Ранее телеканал Sky News Arabia информировал о 30 жертвах инцидента.

Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. Он был оккупирован турецкими войсками в марте 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.

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