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Помпео заявил, что США не будут возвращаться к сделке с Ираном

При этом Вашингтон намерен не допустить продажи Тегерану вооружений после окончания действия оружейного эмбарго

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Согласно условиям ядерной сделки с Ираном в октябре 2020 года любое государство могло бы продавать обычные виды вооружений Исламской Республике Иран, - отметил он. - Вот почему мы вышли из сделки. Теперь наша задача состоит в том, чтобы не допустить продажи этого оружия. Мы работаем с нашими британскими и французскими партнерами". Как полагает Помпео, союзники Вашингтона согласны с тем, что продажа оружия Ирану недопустима. "Надеюсь, что россияне и китайцы будут смотреть на это так же", - добавил он.

"Президент [США Дональд] Трамп намерен использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы у иранцев не стало больше обычных видов вооружений", - заверил Помпео. Он подчеркнул, что США намерены в первую очередь действовать по линии ООН и в сфере дипломатии. "Я убежден, что мы сможем добиться этого. Речь не идет о том, чтобы вернуться в СВПД. У нас нет таких намерений", - отметил госсекретарь.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Советом Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана на основании положения СВПД. МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речь о продлении оружейного эмбарго в Совете Безопасности ООН не стоит.

Теги
СШАИранРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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