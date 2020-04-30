Бразилия: насколько реальна угроза импичмента президенту Болсонару?

В конце прошлой недели Бразилия оказалась на пороге крупнейшего за последние несколько лет политического кризиса, грозящего перерасти в импичмент. Несмотря на то что похожая ситуация в новейшей истории страны складывалась уже несколько раз, вряд ли кто-то возьмется предсказать развязку этой истории

Бразильская политическая арена с момента принятия в 1988 году действующей демократической конституции не отличалась особым спокойствием. В результате сложных внутриполитических отношений и череды коррупционных скандалов жертвами импичмента за это время стали два экс-президента страны: первый демократически избранный Фернанду Колор ди Мелу в 1992 году, а затем Дилма Руссефф в 2016-м. Другие главы крупнейшего латиноамериканского государства в новейшей истории страны — Фернанду Энрике Кардозу, Луис Инасиу Лула да Силва и Мишел Темер — сумели избежать этой процедуры, хотя в их отношении также предпринимались такие попытки. Непосредственным свидетелем и участником (в качестве депутата Национального конгресса) всех этих парламентских дискуссий и решений, касавшихся глав государства, был и нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару, который сейчас сам балансирует на грани импичмента, что пока ему вполне успешно удается. И грянул гром В прошлую пятницу в Бразилии разразился настоящий политический шторм: самый популярный из всех членов правительства — министр юстиции Сержиу Мору, который за свои прошлые заслуги в борьбе с коррупцией пользовался едва ли не большей поддержкой, чем сам президент Болсонару, и авторитет которого, казалось бы, был непоколебим, — спешно покинул кабинет, попутно обвинив главу государства в ряде должностных преступлений. Чашу терпения Мору, который и ранее не находил у президента поддержки по ряду своих инициатив, по его собственному признанию, переполнило принятое главой государства за его спиной решение уволить руководителя Федеральной полиции Маурисиу Лейте Валейшу, одного из давних соратников министра в бытность федеральным судьей. "Сменить директора Федеральной полиции не проблема. Вопрос в том, по какой причине?" — пояснил он свою позицию в ходе пресс-конференции. И тут же изложил свое понимание мотивов Болсонару: дескать, президент обеспокоился ходом расследований, фигурантами которых были его соратники и даже сыновья, в связи с чем хотел заменить Валейшу "кем-то, кому он мог бы позвонить", чтобы иметь возможность постоянно получать информацию о том, как продвигается следствие. По словам Мору, президент и его окружение уговаривали экс-министра согласиться на кандидатуру Алешандри Рамаженя Родригеса. Последний был начальником охраны Болсонару в период предвыборной кампании, а затем в июле прошлого года занял пост главы Бразильского разведывательного агентства. Тезисы Мору моментально подхватили местные СМИ, с большинством из которых у президента отношения, мягко говоря, не складываются, а лагерь его сторонников, обычно крайне активных в интернет-пространстве, на какое-то время застыл в непонимании происходящего. Ведь, если верить Мору, который и до начала работы у Болсонару пользовался немалым уважением в обществе, а затем по приглашению политика безвозвратно оставил судейскую карьеру в обмен на министерский портфель, то выходит, что президент предал декларированные им в ходе избирательной кампании обещания о борьбе с повсеместной коррупцией и кумовством в угоду личным интересам. Последовавшее тем же вечером выступление Болсонару показало, что отвечать на предъявленные обвинения, а уж тем более капитулировать он не намерен. Для части электората президента тогда еще острее встал вопрос: с кем ты? Идеальный шторм Несмотря на то что обвинения Мору носили скорее личный характер, поддержать Болсонару в ходе выступления в прямом эфире гостелевидения, словно по команде "свистать всех наверх!", собрался весь кабинет министров, выстроившийся за спиной у лидера нации. А тот с ходу обвинил Мору в предательстве, заявив, что накануне предчувствовал такой исход.

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"За завтраком с депутатами я сказал им: "Сегодня в 11 часов проявит себя тот, кто хочет моей отставки. И это не парламент и не судьи", — сказал он, проведя библейские параллели, явно адресованные наиболее религиозной части избирателей. Далее, отвергая обвинения экс-министра и обвиняя его в ответ в подготовке плацдарма к президентским выборам 2022 года, Болсонару зачем-то вспомнил о таксометрах для дальнобойщиков, теще с ее криминальным прошлым и даже отключенном по его просьбе подогревом воды в бассейне в резиденции. Как казалось, завершившему военную карьеру в звании капитана Болсонару было не под силу провести свою команду через этот вдруг возникший на его пути идеальный шторм, воплотившийся в симбиоз санитарно-эпидемиологического, экономико-социального и политического кризиса. Однако глава государства в очередной раз продемонстрировал, что именно в неравном бою с внешней стихией чувствует себя лучше всего. Суд да дело Но что бы президент ни говорил своим сторонникам, словами Мору не могла не заинтересоваться Генеральная прокуратура. В тот же день ее глава Аугусту Арас обратился в высшую судебную инстанцию с ходатайством о проведении расследования в связи с прозвучавшими в адрес президента обвинениями. В понедельник суд поддержал это начинание и дал отсчет 60 дням, отведенным на следственные действия. Если Мору удастся предоставить следователям достаточно веские подтверждения своих слов, они смогут стать основанием для начала процедуры импичмента главы государства, которого на данный момент от этого спасает в первую очередь все еще солидный уровень доверия граждан. Вместе с тем, по мнению политолога Томаса Траумана, автора книги "Самая худшая в мире работа", посвященной бразильским министрам финансов, одного решения суда будет недостаточно. Для того чтобы импичмент состоялся, полагает он, необходимо выполнить три условия.

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"Во-первых, сторонников президента в парламенте должно быть меньшинство. Во-вторых, в экономике страны должен наступить крах. И в-третьих, на улицы должны массово выйти люди с требованием отставки главы государства", — утверждает он. Но если первое условие уже сложилось, второе вполне возможно в свете последствий пандемии, то третье в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке практически невыполнимо. Это, несомненно, за без малого 30 лет в парламенте на примере своих предшественников на президентском посту хорошо усвоил и сам Болсонару. Поэтому, очевидно понимая, что народная любовь в зависимости от результатов расследования может и иссякнуть (по информации местных СМИ, после выступления Мору у Болсонару впервые с 2017 года снизилось количество подписчиков в соцсетях), глава государства начал политические торги с парламентской коалицией так называемого Большого центра, насчитывающей около половины кресел в палате депутатов, чтобы гарантировать себе их поддержку на случай, если вопрос об импичменте все-таки вынесут на голосование. Инициировать это может председатель нижней палаты законодательного органа Родригу Майя, который, хотя и состоит в оппозиции к Болсонару, но тем не менее пока не торопится давать ход ни одному из 29 уже оформленных коллегами ходатайств об отстранении президента, считая их несвоевременными в период борьбы с пандемией коронавируса. Впрочем, как полагают некоторые аналитики, есть у Болсонару и еще одна страховка от импичмента — это его вице-президент, отставной генерал армии Антониу Гамилтон Моурау. В отличие от ситуации с Руссефф и Колором ди Мелу, заместителями которых были Мишел Темер и Итамар Франку (оба к тому времени имели богатый парламентский опыт и были понятны большинству депутатов и сенаторов), в случае снятия с должности Болсонару бразды правления государством перейдут к Моурау, сформировавшемуся в чуждой и, возможно, непонятной законодателям среде взглядов и ценностей. В том числе и поэтому, как выяснила местная пресса, потерпеть Болсонару еще два с половиной года готовы даже его самые ярые идеологические оппоненты — Партия трудящихся. Знакомое кино Говоря о ближайших перспективах Болсонару, мы неизбежно возвращаемся к тому, что дало импульс нынешнему политическому кризису, а именно — к смене главы Федеральной полиции. Подписав 28 апреля указ о назначении Рамаженя, президент был вынужден на следующий день временно отказаться от этих планов после того, как его решение заблокировал Федеральный верховный суд. Обязанности главы правоохранительного ведомства продолжает исполнять заместитель уволенного Болсонару Валейшу, а значит, бразильский лидер, пойдя на обострение, так и не добился желаемого результата.