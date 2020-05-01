Пенс заявил, что Флинн не пытался скрыть данные о контактах с экс-послом России

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что Майкл Флинн, являвшийся до февраля 2017 года помощником американского лидера по национальной безопасности, не пытался скрыть информацию о своих беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом России в Вашингтоне. Об этом Пенс заявил в четверг журналистам в штате Индиана.

"Я больше, чем когда-либо, склонен полагать, что это было непреднамеренно", - приводит его слова агентство Bloomberg. "Если говорить о тех оскорбительных действиях, которые предприняли в отношении него сотрудники Министерства юстиции США, то это вызывает глубокую обеспокоенность", - добавил вице-президент.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал Пенса о беседах с Кисляком. Позже Флинн также признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком. Флинну пока не вынесли приговор. Ранее на этой неделе были опубликованы документы суда, которые свидетельствуют о том, что сотрудники ФБР фактически подставили Флинна и изначально действовали против него по политическим мотивам.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Разбирательством занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.