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Политический кризис в Боливии

Парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа

За промульгацию нормативного акта проголосовало большинство членов обеих палат парламента

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая. /ТАСС/. Многонациональная законодательная ассамблея (двухпалатный парламент) Боливии отклонила замечания и.о. президента страны Жанин Аньес к закону о проведении выборов главы государства до 3 августа и приняла решение о его промульгации. Об этом сообщила пресс-служба Палаты сенаторов в Twitter.

"Председатель Многонациональной законодательной ассамблеи Ева Копа издала закон "О переносе всеобщих выборов 2020 года", установив тем самым 90-дневный срок для проведения выборов", - говорится в сообщении.

По данным газеты Pagina Siete, внеочередное заседание парламента, созванное для рассмотрений замечаний и. о. президента к одобренному законодателями документу, прошло в здании Центробанка Боливии. За промульгацию нормативного акта проголосовало большинство присутствовавших членов обеих палат парламента.

Ранее Аньес сообщила, что не будет подписывать принятый парламентом закон о проведении выборов до 3 августа. По ее мнению, организация голосования в эти сроки ставит под угрозу здоровье граждан из-за распространения коронавируса. Высший избирательный суд, принявший решение о приостановке подготовки к намеченным на 3 мая выборам из-за введенного в стране карантина, предлагал провести голосование в срок с 28 июня по 27 сентября.

Согласно конституции Боливии, президент имеет право выразить свои замечания к принятому законодательным органом нормативному акту. Парламент обязан рассмотреть их, и если посчитает обоснованными, направить исправленный вариант закона главе государству для промульгации. Если же абсолютное большинство присутствующих на заседании депутатов и сенаторов проголосуют за отклонение замечаний, председатель парламента сам издает закон.

Об отставке Моралеса

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий президент. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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