Подписание меморандума между Арменией и Россией откладывается из-за пандемии

ЕРЕВАН, 1 мая. /ТАСС/. Проект меморандума о взаимопонимании между Арменией и Россией по биологической безопасности в настоящее время находится в процессе внутригосударственного согласования, которое откладывается в связи с объявлением чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба МИД Армении в своем Telegram-канале.

"Меморандум о взаимопонимании между Арменией и Россией <...> затрагивает широкий круг вопросов, связанных с обеспечением биологической безопасности. Проект меморандума о взаимопонимании между Арменией и Россией по биологической безопасности в настоящее время находится в процессе внутригосударственного согласования, которое откладывается в связи с объявлением чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии", - отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном объявил о завершении переговоров над текстом меморандума, гарантирующего неприсутствие иностранных военных в биолабораториях Армении. Глава российского дипведомства подчеркнул, что документ укрепит взаимодействие двух стран в области обеспечения биологической безопасности.