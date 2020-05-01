Зеленский: смягчивший карантин мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия"

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил юридическими последствиями мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который решил смягчить карантин в городе, несмотря на введенные правительством ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом глава государства заявил в видеообращении в пятницу.

"Отдельный пламенный привет, особенно от президента, а также от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, я хочу передать мэру города Черкасс, который вместе с горсоветом потеряли календарь и собирались смягчить карантинные мероприятия раньше 11 мая", - сказал глава государства.

Такие действия Зеленский считает попыткой "заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города". "И это будет иметь соответствующие юридические последствия. На будущее - это касается всех представителей городской власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия", - сказал президент.

Ранее в пятницу полиция сообщила, что возбудила уголовное дело по факту смягчения карантина в Черкассах по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений" Уголовного кодекса Украины. Накануне в городе открыли парикмахерские, салоны красоты, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров, мебели, книжной продукции, рынки и ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городские парки и скверы.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С этого момента были закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков. Первый случай заражения коронавирусом на Украине был зафиксирован 3 марта. По состоянию на 1 мая в стране 10 861 заразившийся.