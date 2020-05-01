Посол Украины отказался отметить в Берлине окончание войны с коллегами из РФ и Белоруссии

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие вместе с коллегами из России и Белоруссии в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Об этом сообщила в пятницу газета Der Tagesspiegel.

По данным издания, три посла, включая главу российской дипмиссии Сергея Нечаева, получили такое приглашение. Мюллер намеревался вместе с ними возложить венок к зданию по улице Шуленбургринг в столичном районе Темпельхоф. Там в последние годы войны располагался штаб командования советской 8-й гвардейской армии. 2 мая 1945 года в этом месте немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в Берлине.

"Основной целью мероприятия было почтить память, прежде всего, русских, украинских и белорусских солдат Красной Армии, которые взяли Берлин", - отметила представитель Мюллера.

Однако Мельник ответил отказом. Газете Der Tagesspiegel он заявил, что ценит приглашение бургомистра, но "и в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков" с представителем России. Дипломат сослался на конфликт в Донбассе, обвинив Москву в агрессии в отношении его страны и аннексии Крыма. Мельник утверждал, что "в этой связи совместное участие в памятных мероприятиях немыслимо". Он выразил сожаление, что "правящий бургомистр, очевидно, упускает из вида эти возмутительные факты". Представитель Киева также указал на якобы "пробелы" в германской культуре памяти, что в частности выражается, по его мнению, в том, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацистов.

Издание напоминает, что послы России и Украины уже пять лет вместе не участвуют в памятных мероприятиях по случаю окончания войны. В субботу Нечаев и Мюллер возложат венок по улице Шуленбургринг.