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Пандемия коронавируса нового типа

В Венесуэле заявили, что политика Болсонару способствует распространению коронавируса

Власти Венесуэлы намерены серьезно усилить контроль на границах с Бразилией и в прилегающих к ней районах

ГАВАНА, 2 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы планируют серьезно усилить контроль на границах с Бразилией и в прилегающих к ней районах из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в соседней стране. Ответственность за сложившуюся обстановку лежит на президенте Бразилии Жаире Болсонару, заявила в Twitter исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

"Мы должны принять крайние санитарно-эпидемиологические меры контроля на границе с Бразилией, которая стала эпицентром пандемии в Южной Америке благодаря иррациональной позиции президента страны Болсонару относительно коронавируса, что подвергает людей серьезному риску", - написала политик.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. 17 марта президент Николас Мадуро объявил о введении карантина на всей территории республики. На настоящий момент общее число заразившихся в Венесуэле составляет 335, 10 человек умерли.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией коронавируса. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. К настоящему моменту в стране зарегистрировано более 78 тыс. инфицированных и 5 466 летальных исходов.

По признанию главы Минздрава Нелсона Тейша, в последние дни наметилась тенденция к значительному увеличению числа смертей, которых неделю назад было почти вдвое меньше. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

Теги
БразилияВенесуэлаБолсонару, ЖаирПандемия коронавируса нового типа
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