Пресс-секретарь Назарбаева опроверг информацию о его уходе с поста главы Совбеза

НУР-СУЛТАН, 2 мая. /ТАСС/. Появившаяся в интернете видеозапись якобы заявления первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об уходе с поста председателя Совета безопасности республики является ложной. Об этом заявил в субботу пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Ранее в этот же день в социальных сетях получила распространение видеозапись, на которой первый президент Казахстана - елбасы (лидер нации - прим. ТАСС) Нурсултан Назарбаев якобы говорит о своем уходе с поста председателя Совета безопасности и новых президентских выборах.

"Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках", - написал Укибай на своей странице в Twitter.

Появление видеозаписи некоторые местные наблюдатели связывают с подписанным в субботу указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о прекращении депутатских полномочий спикера Сената (верхней палаты) парламента Дариги Назарбаевой.