Власти Болгарии готовятся отменить введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение

СОФИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Болгария намерена в ближайшее время отменить чрезвычайное положение, введенное 13 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Бойко Борисов на брифинге по итогам совместного заседания правительства и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в воскресенье.

"Утром [в понедельник] мы будем иметь подготовленный закон об отмене чрезвычайного положения. В настоящее время коллеги и юристы продолжают работать и уверяют, что также практически готов проект закона, который будет регулировать процессы [по борьбе с распространением коронавируса] после отмены чрезвычайного положения, его предварительно можно назвать законом о чрезвычайном санитарном положении", - объявил глава правительства.

Борисов сообщил, что в ближайшее время будут разрешены индивидуальные спортивные занятия на открытом воздухе, теннис, бег. При условии соблюдения социальной дистанции и тщательной дезинфекции будут восстановлены занятия в бассейне. Днем 6 мая будут сняты контрольно-пропускные пункты, установленные на въездах и выездах из крупных городов страны. Детские сады и ясли пока останутся закрытыми.

Ранее в Болгарии отменили обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе и запрет на посещения природных парков и гор, расположенных вне населенных пунктов.

Число инфицированных коронавирусом в Болгарии увеличилось за последние сутки на 23, общее количество заразившихся достигло 1 611, среди них 176 медиков. Из-за коронавируса в стране умерли 72 человек, в том числе трое - за последние сутки. Выздоровели 308 человек. Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.