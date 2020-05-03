{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: муниципальные выборы могут вновь пройти во Франции в два тура в сентябре-октябре

Первый тур муниципальных выборов в стране состоялся 15 марта, второй перенесли предварительно на июнь в связи с распространением коронавируса

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Муниципальные выборы во Франции могут вновь пройти в два тура, они запланированы на 27 сентября и 4 октября соответственно. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник в правительстве.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее сведениям, правительство подготовило законопроект, предусматривающий проведение выборов в эти даты. Речь идет о проведении выборов в 4,8 тыс. муниципалитетах, в которых в первом туре ни один кандидат не набрал достаточного количества голосов.

Ранее власти республики заявляли о необходимости проведения новых выборов в два тура в случае невозможности проведения второго тура в июне.

Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся 15 марта, второй был перенесен предварительно на июнь в связи с борьбой с распространением коронавируса.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Сирии заявили, что планы США и Израиля ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке
МИД страны осудил планы израильских властей при поддержке Вашингтона аннексировать часть палестинских районов на Западном берегу реки Иордан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС