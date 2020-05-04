Глава нижней палаты парламента Бразилии обвинил сторонников Болсонару в терроризме

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая. /ТАСС/. Председатель Палаты депутатов (нижней палаты бразильского парламента) Родригу Майя обвинил сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару в использовании методов террора и призвал провести расследование соответствующих эпизодов. Таким образом политик ответил на агрессию пропрезидентских манифестантов, атаковавших представителей прессы в ходе воскресных акций в поддержку главы государства.

"Вчера угрожали медсестрам, сегодня напали на журналистов. Завтра [объектами нападок станет] любой, кто не приемлет их представления о мире. Демократические институты должны применить правовые инструменты в отношении этой группы, путающей политику с методами террора", - написал депутат в Twitter. Он также призвал органы правосудия "наказать преступников".

В воскресенье сторонники Болсонару, несмотря на бушующую в стране эпидемию коронавируса, провели в столице массовую акцию в поддержку главы государства. Участники митинга набросились с оскорблениями на освещавших мероприятие у президентского дворца фотокорреспондентов газеты Estado de São Paulo, которых в итоге вытолкали с места проведения манифестации, применив физическую силу.

Днем ранее здесь же прошла акция медработников, которые пытались привлечь внимание президента к проблеме эпидемии коронавируса, унесшей в Бразилии более 7 тыс. жизней. Люди в белых халатах и медицинских масках с крестами в руках выстроились поодаль друг от друга на площади лицом к президентскому дворцу. Вскоре здесь же появились агрессивно настроенные сторонники Болсонару, которые стали оскорблять их, угрожая расправой. Оба этих эпизода были сняты на видео и размещены в соцсетях.

Действия манифестантов, помимо Майи, осудили также судьи Федерального верховного (конституционного) суда Бразилии, руководство крупнейшей адвокатской ассоциации республики, оппозиционно настроенные губернаторы и бывший министр юстиции Сержиу Мору.

Политический кризис в Бразилии

24 апреля Мору, занимавший тогда пост министра юстиции в правительстве Болсонару, подал прошение об отставке, спровоцировав острейший политический кризис. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства, который несколькими часами ранее уволил руководителя Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу. По версии Мору, бразильский лидер таким образом пытался помешать расследованию уголовных дел, фигурантами которых являются сыновья президента. Болсонару в ответ обвинил бывшего подчиненного в предательстве и заявил, что экс-министр пытается набрать очки перед выборами 2022 года.

На этом фоне судья Федерального верховного суда Бразилии Селсу ди Мелу санкционировал начало расследования в отношении Болсонару, ведь, по сути, в адрес президента прозвучали публичные обвинения в использовании служебного положения в личных целях, вмешательстве в деятельность следственных органов и препятствовании правосудию. В рамках расследования в субботу экс-министр на протяжении восьми часов давал показания и, по информации СМИ, предоставил Федеральной полиции доказательства противоправных действий главы государства. Если слова Мору найдут подтверждение, это может стать основанием для начала процедуры импичмента Болсонару.