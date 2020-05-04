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Суд Лондона перенес слушания об экстрадиции Ассанжа в США как минимум до сентября

Заседание отложено из-за вспышки коронавируса

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Британский суд перенес с 18 мая на сентябрь слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое решение, как сообщает в Twitter WikiLeaks, приняла судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер, огласив его на прошедших в понедельник процедурных слушаниях.

Первый этап рассмотрения дела об экстрадиции Ассанжа в США состоялся в лондонском суде в феврале, второй этап должен был стартовать 18 мая и продлиться три недели. Однако защита австралийца запросила перенести заседание на сентябрь из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В частности, на прошлой неделе юристы говорили о том, что из-за введенного карантина не могут встретиться со своим подзащитным уже более месяца и за это время лишь несколько раз общались с ним по телефону. С этой позицией согласилась и сторона обвинения, указавшая на то, что в нынешних условиях проводить слушания небезопасно.

Судья изначально намеревалась перенести начало слушаний на 2 ноября, так как до этого момента в судебном графике не было доступного "окна" для проведения трехнедельного процесса. Однако защита, как сообщает Australian Associated Press, указывала, что это слишком большая задержка. Другой предложенный судьей вариант - август - защита также отклонила.

Теперь слушания продолжатся в сентябре, возможно, в другом суде за пределами Лондона. Как сообщили корреспонденту ТАСС в суде, дата заседания может быть определена на процедурных слушаниях, запланированных на 1 июня. "Промежуточные слушания назначены на 1 июня, на них может быть определена дата возобновления процесса", - сказала собеседница агентства.

Все это время основатель WikiLeaks продолжит находиться в тюрьме усиленного режима Белмарш на востоке британской столицы.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. В апреле прошлого года Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

В феврале в Королевском суде лондонского района Вулидж прошел первый этап слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Они должны были возобновиться 18 мая. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Теги
Дело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, ДжулианПандемия коронавируса нового типа
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