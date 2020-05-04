СМИ: на юге Сирии при нападении террористов погибли девять полицейских

ТАСС, 4 мая. Не менее девяти сирийских полицейских погибли при нападении банды террористов в граничащем с Иорданией районе Мзейриб. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA со ссылкой на заявление МВД республики.

Как в нем указывается, боевики атаковали полицейский участок.

Мзейриб расположен к западу от провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска) на юге Сирии. Террористы из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) покинули эти районы летом 2018 года, остатки их банд были вывезены в провинцию Идлиб на севере страны. Однако в прошлом году боевики осуществили несколько вооруженных вылазок.

Так, 27 июля террорист, разыскиваемый сирийскими властями, подорвал на себе пояс со взрывчаткой в поселке Млиха, ранив несколько солдат. Это произошло, когда сирийские военнослужащие брали штурмом укрытие боевиков в рамках антитеррористической операции. 17 июля была подорвана бомба на пути следования армейского патруля возле населенного пункта Эль-Ядуда. Тогда погибли шесть военнослужащих, 15 получили ранения.