{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: на юге Сирии при нападении террористов погибли девять полицейских

Как сообщили в МВД республики, боевики напали на полицейский участок

ТАСС, 4 мая. Не менее девяти сирийских полицейских погибли при нападении банды террористов в граничащем с Иорданией районе Мзейриб. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA со ссылкой на заявление МВД республики.

Как в нем указывается, боевики атаковали полицейский участок.

Мзейриб расположен к западу от провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска) на юге Сирии. Террористы из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) покинули эти районы летом 2018 года, остатки их банд были вывезены в провинцию Идлиб на севере страны. Однако в прошлом году боевики осуществили несколько вооруженных вылазок.

Так, 27 июля террорист, разыскиваемый сирийскими властями, подорвал на себе пояс со взрывчаткой в поселке Млиха, ранив несколько солдат. Это произошло, когда сирийские военнослужащие брали штурмом укрытие боевиков в рамках антитеррористической операции. 17 июля была подорвана бомба на пути следования армейского патруля возле населенного пункта Эль-Ядуда. Тогда погибли шесть военнослужащих, 15 получили ранения.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Президент Кубы осудил военные угрозы США в отношении Венесуэлы
Мигель Диас-Канель заявил, что США дискредитируют международные организации и подрывают двусторонние отношения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС