Группа депутатов Рады просит Конституционный суд отменить закон о продаже земли

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Украины получил представление от группы депутатов Верховной рады о неконституционности закона о продаже земли сельхозназначения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба КС.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в КС поступило представление 48 народных депутатов о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Согласно информации, представление внесли депутаты от фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко, а также других депутатских объединений. Свою позицию они аргументируют тем, что закон был принят в 00:42 31 марта, то есть после завершения дня 30 марта, который был определен временем проведения внеочередного пленарного заседания. Также депутаты считают, что рассмотрение поправок и предложений к законопроекту происходило с нарушением процедуры - в зале было меньше 226 депутатов, то есть поправки не имели даже гипотетического шанса на принятие.

Еще одним аргументом в пользу отмены закона, по мнению авторов представления, является статья 13 конституции о том, что земля принадлежит украинскому народу и только он, а не Верховная рада, может решать, как ею распоряжаться.

Суть закона

Закон о рынке земли Верховная рада приняла 259 голосами 31 марта, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Владимир Зеленский. Как заявил глава государства, МВФ требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 млрд.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, участниками рынка до 2024 года могут быть обычные украинцы. Юридическим лицам, которые созданы гражданами Украины непосредственно, государству и территориальным общинам разрешается покупка земли с 2024 года.

В первые два года будет действовать ограничение на покупку земли - не более 100 га в одни руки (только для физлиц, юрлицам запрещено покупать землю сельскохозяйственного назначения). Это ограничение не распространяется на граждан, которые получили землю до вступления в силу этого закона. В первые два года также будет действовать запрет на продажу государственной земли.

Самыми активными борцами против введения рынка земли стали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ), которые внесли в законопроект более 3 тыс. поправок, а также потребовали проведения всенародного референдума по земельной реформе. По мнению главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, продажа земли не улучшит ситуацию в сельском хозяйстве. "Это даст возможность продать землю тем, кто в ее покупке и в дальнейшем в спекулятивных сделках и действиях заинтересован", - полагает депутат. Медведчук также выразил недоумение по поводу низкой стоимости, по которой планируется земли продавать. "Она в 10, 15, 20 раз меньше, чем аналогичная по плодородности земля в той же Румынии, Венгрии, Словакии, Польше и многих других странах", - отметил депутат.

Не поддерживают земельную реформу и большинство украинцев. Согласно данным соцопросов, 62% граждан проголосовали бы на референдуме против продажи земли. В то же время 15% готовы поддержать продажу земли, а 18% не принимали бы участия в голосовании.

Земли сельхозназначения на Украине занимают площадь 42,7 млн га, из которых около 32 млн га (74,8%) находятся в частной собственности и 10,4 млн га (25,1%) - в государственной.