Суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца по делу об узурпации власти

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича на два месяца по делу об узурпации власти. Такое решение в понедельник огласила судья Олеся Батрин.

"Ходатайство прокуратуры удовлетворить", - сказала судья во время заседания, которое транслировалось на YouTube-канале "Судебной власти".

Экс-президент является подозреваемым в уголовном деле об узурпации власти на Украине. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

Адвокат бывшего президента Виталий Сердюк сказал корреспонденту ТАСС, что решение суда будет обжаловано. "Мы [адвокаты Януковича] собрали достаточно материалов, которые свидетельствуют о фальсификации дел против Виктора Януковича", - отметил Сердюк.

В 2010 году решением Конституционного суда была введена в действие конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту Януковичу широкие полномочия и фактически Украина стала президентско-парламентской республикой.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по статьям о госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны. При этом Янукович оправдан по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия.

В новость были внесены изменения (18:45 мск) - добавлены подробности.