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Глава ДНР заявил, что Миссия ОБСЕ демонстрирует полное бессилие в Донбассе

В МИД ДНР также сообщили, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отказались от посещения места обстрела и осмотра раненых

ДОНЕЦК, 4 мая. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ демонстрирует полное бессилие в зоне конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, комментируя последние обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых в поселке Александровка были ранены четверо мирных жителей, в том числе трое детей.

"У нас возникает вопрос: в чем смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организация, как ОБСЕ, которая демонстрирует свое полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина?" - цитирует его слова Донецкое агентство новостей.

По словам Пушилина, в условиях полного игнорирования этой международной организацией по безопасности просьб о создании безопасной среды и защите мирного населения, республика будет использовать "все возможные для нее методы". "Беспредел украинских вооруженных формирований не может длиться вечно", - подчеркнул глава ДНР.

Тем временем в МИД ДНР сообщили, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отказались от посещения места обстрела и осмотра раненых.

"Они отказались под выдуманным предлогом запрета посещения больниц, что не соответствует действительности, - заявила министр иностранных дел Наталья Никонорова. - Тем самым они проигнорировали свою непосредственную миссию по фиксации всех без исключений фактов нарушений режима прекращения огня".

Она призвала координаторов переговорного процесса предпринять все необходимые и предусмотренные Минскими соглашениями и мандатом СММ ОБСЕ действия по мониторингу деталей нарушения перемирия.

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