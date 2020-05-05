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Вдвое увеличен маршрут патрулирования российских и турецких военных в провинции Идлиб

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации состоялось 15 марта

САРАКИБ /Сирия/, 5 мая. /ТАСС/. Протяженность маршрута патрулирования российских и турецких военных по участку трассы М4 в сирийской провинции Идлиб увеличена вдвое. Об этом сообщил во вторник российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"В соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта 2020 года в Москве, 5 мая состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута была увеличена в два раза больше предыдущих патрулей", - отмечается в сообщении.

По данным Центра, к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два бронетранспортера БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года.

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