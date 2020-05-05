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Рада по инициативе партии Порошенко соберется 7 мая на внеочередное заседание

На повестке дня будут два законопроекта о социальной защите медиков

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Верховная рада по инициативе депутатов фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" соберется на внеочередное заседание 7 мая. Об этом сообщил во вторник депутат фракции Алексей Гончаренко.

"В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 депутатов. Инициатором является фракция "Европейская Солидарность", - написал Гончаренко в своем Telegram.

По его словам, на повестке дня будут два законопроекта о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения или смерти вследствие заражения коронавирусом. Депутат добавил, что заседание впервые состоится по требованию оппозиции: из 157 собранных за его проведение подписей только четыре принадлежит депутатам пропрезидентской партии "Слуга народа".

Официальное распоряжение о созыве заседания на сайте Рады пока отсутствует.

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УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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