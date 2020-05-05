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Пандемия коронавируса нового типа

Эрдоган заявил, что Турция находится на пороге выхода из кризиса в связи с коронавирусом

Турция предприняла более успешные шаги, нежели многие другие государства, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметил турецкий президент

АНКАРА, 5 мая. /ТАСС/. Турция находится на пороге выхода из кризиса в связи с коронавирусом. С таким утверждением выступил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которые проходили в режиме видеоконференции.

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"Турция предприняла более успешные шаги, нежели многие развитые страны мира, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Турция обязана в кратчайшие сроки устранить ущерб от пандемии и предпринять новые прорывные шаги в экономической сфере. Несмотря на неприятие врагов Турции за рубежом и противодействие недальновидных лиц внутри страны, Анкара продолжает борьбу во имя процветания страны по всем направлениям. Достижения Турции в борьбе с пандемией коронавируса станут залогом новых успехов страны в регионе и на международной арене", - приводит его слова агентство Anadolu.

Эрдоган также напомнил о необходимости для жителей республики следовать мерам безопасности, иначе карантинные меры вновь могут быть ужесточены.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 127 тыс., умерли 425 человек, выздоровели 68 166.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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