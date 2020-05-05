Депутаты Рады попросили КС разъяснить конституционное понятие "достойные условия жизни"

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Слуга народа" обратились в Конституционный суд Украины (КС) с просьбой официально разъяснить слова о "достойных условиях жизни", которые содержатся в преамбуле Основного закона страны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Просим осуществить официальное толкование положения преамбулы Конституции о "достойных условиях жизни" в контексте вопроса: какие условия жизни считать достойными, что является показателем достойных условий жизни", - говорится в обращении. Авторы документа отмечают, что однозначное трактование этого положения преамбулы позволит "сформировать единый подход при дальнейшем законодательном регулировании общественных отношений".

Инициаторами обращения в суд выступили 142 депутата фракции "Слуга народа", в их числе и глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Документ передан на рассмотрение КС.

Современная Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. В преамбуле к документу говорится, что Верховная рада принимала ее, заботясь в числе прочего об обеспечении достойных условий жизни человека.